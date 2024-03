Robert Pattinson est papa : sa compagne Suki Waterhouse a donné naissance à leur premier enfant

L’acteur de la saga "Twilight" et la chanteuse ont accueilli leur premier enfant. Ils ont été photographiés dans les rues de Los Angeles avec une poussette. Rien n'a filtré sur le sexe de l'enfant, ni sur son prénom.

Ils n'ont pas envoyé de faire-part de naissance, ni fait d'annonce officielle sur Instagram. Pas le genre de la maison. Robert Pattinson et Suki Waterhouse ont confirmé de façon tacite l'arrivée de leur premier enfant lors d'une balade à Los Angeles. Le héros de la saga Twilight âgé de 37 ans et la chanteuse de 32 ans ont été surpris par les paparazzi avec une poussette. On ne sait pas quand est né le bébé, ni s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Mais la couleur de la poussette, rose pâle, pourrait bien être un indice…

Un couple qui cultive la discrétion

La chanteuse avait annoncé sa grossesse lors d’un concert à Mexico en novembre dernier. "J’ai mis une robe à paillette pour essayer de détourner votre attention d’un truc un peu important qui est de train de se passer, mais je ne suis pas certaine que ça fonctionne", avait-elle lancé avec humour, dévoilant un ventre arrondi sous son manteau.

En couple depuis plus de cinq ans, Robert Pattinson et Suki Waterhouse sont très discrets sur leur vie privée. Les amoureux qui se seraient fiancés récemment ne s'affichent que très rarement ensemble. Ils ont fait leur première apparition publique sur le tapis rouge du défilé Dior Homme automne hiver 2023 en décembre dernier, en Égypte.