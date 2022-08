Rock, fin du monde et NFT : Muse revient en grande forme avec "Will of The People"

"Liberation", le troisième titre, ravira les fans du répertoire le plus aventureux de Muse avec ses changements de rythmes multiples et ses harmonies vocales à la Queen. Impressionnant single paru en janvier dernier, "Won’t Stand Down" fait grimper la température avec ses riffs rageurs qui rappellent que les trois amis lorsqu’ils ont fini leur échauffement, n’ont rien à envier aux champions du metal actuel. Maniant l’art du contrepied, Muse enchaîne ensuite avec "Ghost (How Can I Move On)", une balade piano-voix honnête, mais sans grand relief.

On préfère nettement le titre suivant, "You Make Me Feel Like It’s Halloween", dont l’intro à l’orgue lorgne avec insistance sur le thème du célèbre film d’horreur de John Carpenter. Baroque et imprévisible, ponctué par un bon vieux solo de guitare à l’Américaine, Matt Bellamy a révélé au NME l’avoir composé en hommage aux victimes de violences de conjugales durant la pandémie de Covid-19.