Rodin, Calder, Michaux... Gérard Depardieu met aux enchères 250 œuvres d'art de sa collection

Si Depardieu n'a jamais cessé de tourner, il a été récemment visé par 13 nouveaux témoignages de violences sexistes et sexuelles qui auraient été commises sur onze tournages entre 2004 et 2022. Il est par ailleurs mis en examen depuis 2021 pour des soupçons de viols et d'agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould.