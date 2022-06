Pour Meghan Markle, les hommes aussi "doivent se faire entendre" sur l’avortement

"Plus nous normaliserons les conversations à propos de ce qui affecte nos vies et nos corps, plus les gens comprendront à quel point il est important d’être protégés", insiste-t-elle. Alors que l’intervieweuse rappelle qu’il "n’y a jamais d’avortement sans sperme", Meghan martèle que "les hommes doivent se faire entendre dans ce moment et au-delà". "Parce que ces décisions affectent les relations, les familles et les communautés. Elles peuvent cibler les femmes mais ses conséquences ont un effet sur nous tous. Nous en avons beaucoup parlé avec mon mari ces derniers jours", dit-elle.