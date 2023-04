Roi du calypso et champion des droits civiques, Harry Belafonte est mort à l'âge de 96 ans

Sa voix de velours, son physique de séducteur et ses convictions politiques avaient fait de lui un personnage singulier de la culture populaire américaine d'après-guerre. Le célèbre chanteur et acteur Harry Belafonte est décédé à l’âge de 96 ans des suites d’un malaise cardiaque à son domicile de Manhattan, rapporte The Hollywood Reporter.

Né à Harlem d’une mère jamaïcaine et d’un père martiniquais, celui qu’on surnommait le "roi du calypso" avait connu le succès à partir des années 1950 avec les titres "Day-O (The Banana Boat Song)", "Matilda", "Island in the Sun" ou encore "Try to Remember" qu’on associe chez nous à la publicité d’une célèbre marque de café...