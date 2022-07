Deveraux Jagger n’a que 5 ans… mais il bouge déjà comme son célèbre papa

La relève de Mick Jagger est assurée. De passage par la France avec les Rolling Stones pour deux concerts événementiels, ce mardi 19 juillet à Lyon, puis le 23 juillet à l’Hippodrome de Longchamp, le chanteur britannique de 78 ans aura peut-être la visite backstage de son plus jeune fils, Deveraux Octavian Basil Jagger, 5 ans, et déjà un déhanché de folie.

Début juin, sa maman, l’ex-ballerine Melanie Hamrick, 35 ans, a en effet publié sur les réseaux sociaux une série de vidéos depuis les coulisses du concert de Liverpool où le petit garçon se trémousse sur "You Can't Always Get What You Want", le tube mythique de 1969, extrait de l’album Let It Bleed. Il a du potentiel, n'est-ce pas ?