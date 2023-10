"Hackney Diamonds" : alors, il est comment le nouvel album des Rolling Stones ?

Mick Jagger, 80 ans, Keith Richards, 79 ans, et Ronnie Wood, 76 ans, refusent de vieillir ? Qu’à cela ne tienne ! On sent bien qu’ils s’amusent comme des petits fous sur des brûlots sur mesure comme "Get Close", "Whole Wide World" ou encore "Bite My Head Off", avec un certain Paul McCartney à la basse. Des morceaux "bigger than life" soutenus par la frappe de mule de Steve Jordan, le successeur de Charlie Watts derrière les futs. Les nostalgiques seront d’autant plus émus de retrouver l’élégant batteur sur "Mess It Up" et "Live By The Sword", deux morceaux mis en boite avant sa mort en 2021. Et qui swinguent comme si on était en 1961, le second nommé bénéficiant de la présence de ce bon vieux Bill Wyman à la quatre cordes.