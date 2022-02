Romain Duris et Kelly Reilly de retour dans "Salade grecque", la suite de "L’Auberge espagnole"

Ils souhaitaient voir le script avant de se lancer. Il faut croire que ce qu’ils ont lu les a convaincus. Romain Duris et Kelly Reilly rejoignent le casting de Salade grecque, la suite de la trilogie L’Auberge espagnole. Leur participation a été officialisée par une première photo du projet sur laquelle ils posent avec leurs enfants de fiction.

Aliocha Schneider et Meghan Northam seront Tom et Mia, les bambins de Xavier et Wendy que le public a vu grandir devant la caméra de Cédric Klapisch. Exit les longs-métrages, le réalisateur a fait le choix d’une série pour raconter la jeunesse européenne de 2022.