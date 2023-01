Scène de nu non consentie : 54 ans après, les deux stars mineures du film "Roméo et Juliette" portent plainte

Ils sont entrés dans l’Histoire du cinéma en tournant dans Roméo et Juliette, une adaptation de la célèbre tragédie shakespearienne mise en scène par l’Italien Franco Zeffirelli pour la Paramount en 1968. Les acteurs Leonard Whiting et Olivia Hussey, âgés de 16 et 15 ans à l'époque, viennent de porter plainte contre le studio hollywoodien, l’accusant de les avoir exploités sexuellement alors qu’ils étaient encore mineurs en diffusant une scène qui dévoile leurs fesses et leurs poitrines nues.

Cette action en justice est rendue possible grâce une loi votée en 2019, suite à l’affaire Bill Cosby, qui a permis de lever pendant trois ans la prescription sur les crimes sexuels commis sur des mineurs. Elle est à l’origine de la plainte déposée en novembre contre l’acteur Warren Beatty, et d’une autre dévoilée la semaine dernière contre le chanteur du groupe Aerosmith Steven Tyler, tous les deux accusés de viol par des femmes alors mineures, en 1973.