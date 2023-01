"Le bal des hypocrites" : Roselyne Bachelot s'en prend à Clara Luciani, Benjamin Biolay et le cinéma français

Au fil de cet ouvrage paru chez Plon, la prédécesseure de Rima Abdul-Malak évoque sur les aides massives accordées au secteur culturel pendant la crise Covid-19 et sur les politiques qu'elle a pu mener de juillet 2020 à mai 2022. Et égratigne "le bal des hypocrites" : elle en veut particulièrement à certains artistes, "les plus friqués", estimant qu'ils ont fait preuve d'ingratitude en critiquant l'action de l'État, alors que le secteur, à l'arrêt, était alors maintenu sous perfusion financière, fait-elle valoir.

Elle fustige notamment l'"aigreur" et la "rancune" de la chanteuse Clara Luciani, qui avait ironisé sur les prétendues "vacances" de Roselyne Bachelot en août 2020, ou les "propos désobligeants" du chanteur-compositeur Benjamin Biolay, alors qu'il ne fait pas partie des "plus à plaindre du système". "Vous m'avez mis au pain sec !", lui a-t-il lancé publiquement. "Sa tartine en tout cas était bien beurrée et des deux côtés", réplique aujourd'hui l'ex-ministre, désormais éditorialiste sur BFMTV et membre de l'émission "Les Grosses Têtes" sur RTL.

"Je me suis tellement bagarrée, je me suis tellement mobilisée pendant des jours et des heures, des nuits...", s'est-elle défendue jeudi sur BFMTV, disant trouver "étrange qu'on ait le droit d'insulter des ministres et qu'ils n'aient pas le droit de dire 'j'ai été blessé'". Sur RTL, l'ancienne ministre a encore davantage enfoncé le clou ce vendredi contre Benjamin Biolay, entre autres. "L’hypocrisie de me remercier dans les coulisses, et de m’attaquer sur la scène, j'ai trouvé que c'était difficile", a-t-elle insisté.