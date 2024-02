VIDÉO - Charles III atteint d'un cancer : le "choc" de tout un pays à la une des journaux britanniques

Buckingham a annoncé lundi que le roi Charles III était atteint d'un cancer et se mettait en retrait d'une partie de ses activités pour se soigner. L'annonce plonge le Royaume-Uni dans une inquiétude dont témoignent tous les journaux du pays ce mardi matin.

Il s'affiche partout en une des médias britanniques. Ce mardi matin au Royaume-Uni, impossible d'acheter un journal sans y trouver en première page une photo du roi Charles III et un titre faisant état de son cancer, révélé lundi par Buckingham. "Au cours de la récente intervention pour une hypertrophie bénigne de la prostate, un problème distinct a été constaté" et des "tests ultérieurs ont permis d'identifier une forme de cancer", a expliqué le palais dans un communiqué.

"Le roi a un cancer", titre donc le Times ce mardi matin, avec une photo de plain-pied du souverain, prise lors de son voyage en France en septembre dernier. Cette même photo, diffusée lundi par Buckingham, est reprise en une du Daily express - "Le roi débute son traitement contre le cancer" -, du Daily Mirror - "Le choc du cancer du roi" - et du Sun - "Le roi : J'ai un cancer".

En couverture du Guardian, Charles III "diagnostiqué avec le cancer" partage l'affiche avec Taylor Swift qui, la nuit dernière, a marqué l'histoire des Grammy Awards. Toutefois, si la chanteuse américaine a droit à sa photo, ce n'est pas le cas du monarque. "Charles est reconnaissant que la maladie ait été détectée à temps", titre le Daily Mail. Charles III fait même la une du Financial Times, qui indique sobrement : "Un cancer diagnostiqué chez le roi".

Transparence et ouverture d'esprit

Dans leurs pages, les journaux britanniques rappellent que l'annonce de la maladie du roi est le signe du devoir de transparence souhaité par le monarque depuis son arrivée au pouvoir et la preuve de son ouverture d'esprit. Le Mirror indique que les médecins espèrent que cela encouragera les personnes présentant des symptômes de la maladie à se faire dépister et qu'il n'y a pas de honte à chercher de l'aide. Si le Times estime qu'en ne révélant pas le type de cancer dont il est atteint, le roi souhaite s'adresser à toutes les personnes atteintes d'une variante de la maladie, le fait de ne pas donner plus de précisions risque aussi de faire croire que la maladie est plus grave qu'annoncé.