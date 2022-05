70 ans de règne de la reine Elizabeth II : à quoi le terme "jubilé" renvoie-t-il ?

C'est la neuvième célébration du genre depuis 1809 et le roi George III. Les jubilés, qui célèbrent les anniversaires marquants des règnes des monarques britanniques, sont les témoins des époques que traversent la monarchie et le Royaume-Uni. Elizabeth II et la reine Victoria avant elle ont toutes les deux fêté des jubilés d'argent, d'or et de diamant, marquant leur 25e, 50e et 60e année sur le trône. Après 70 ans de règne, la reine Elizabeth est la première à célébrer son jubilé de platine, dont les festivités débutent ce jeudi 2 juin.