Kate et William font sensation en prenant le métro et une pinte au pub

Ils font tout ce qu'ils peuvent pour dépoussiérer l'image de la Monarchie. William et Kate ont pris le métro ce jeudi pour se rendre dans un pub londonien où le prince héritier et son épouse ont été acclamés par une foule de badauds à deux jours du couronnement en grande pompe de Charles III. "Breaking : des 'Royals' ont visité un pub à Soho", ont titré les chaînes britanniques d'information en diffusant sous tous les angles des images du bain de foule que s'est octroyé le couple le plus populaire de la famille royale.

Le duo qui cherche à renvoyer l'image d'un couple moderne et proche du peuple, s'est rendu dans ce quartier animé du centre de Londres, connu pour sa vie nocturne. Le périple - trois arrêts sur la très moderne Elizabeth Line inaugurée l'année dernière - a également été largement relayé sur les chaînes d'information.