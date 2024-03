Cancer de Kate Middleton : le "choc" en Une de la presse britannique, solidaire de sa princesse

La majorité des journaux outre-Manche consacrent leurs éditions de samedi à l’annonce du cancer de la future reine. La princesse de Galles a annoncé suivre une chimiothérapie préventive en réponse à l’inquiétude grandissante du grand public. "Kate, vous n’êtes pas seule", titre "The Sun" en reprenant les mots prononcés par l’épouse du prince William, âgée de 42 ans.

Les chaînes d’information britanniques étaient en édition spéciale, vendredi 22 mars, toute la soirée. La presse a pris le relais le lendemain, avec une série de Unes consacrées à la triste annonce de Kate Middleton. Dans une vidéo d’un peu plus de 2 minutes, la princesse de Galles a révélé souffrir d’un cancer contre lequel elle a entamé "une chimiothérapie préventive". C’est évidemment la même image qui s’affiche à chaque fois en pleine page : une photo de cette prise de parole très personnelle, enregistrée dans un jardin.

Cheveux longs parfaitement ondulés sur son pull marinière, Kate Middleton fait là sa première apparition officielle depuis Noël. Ce sont ses mots qui font office de titre. "Énorme choc" et "je vais aller bien" ont été choisis par The Times, The Independent, le Daily Mail ou encore le Daily Express. The Sun a choisi de reprendre à son compte la conclusion de l’épouse du William, affirmant aux malades du cancer qu’ils "ne sont pas seuls".

"Vous n’êtes pas seule Kate", souligne le tabloïd qui la semaine dernière appelait les trolls à "laisser tranquille" la mère de George, Charlotte et Louis alors qu’elle était la cible de théories complotistes sur les réseaux sociaux. La mise en lumière de la santé fragile de la jeune femme de 42 ans viendra-t-elle faire taire les internautes ? Rien n’est moins sûr.