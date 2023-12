Ce détail étonnant sur la carte de Noël de Kate, William et leurs enfants intrigue Internet

Likée près de 3 millions de fois sur Instagram, la photo inédite prise par la famille de la princesse et du prince de Galles fait l’objet des théories les plus folles. Certains crient à une erreur de retouche ayant contribué à la disparition d’un doigt et même de plusieurs jambes. À vous de juger !

C’est une tradition à laquelle ils semblent prendre part avec plaisir. Kate, William et leurs trois enfants ont profité du week-end pour dévoiler la photo qui ornera leurs cartes de vœux cuvée 2023. Un cliché que recevront notamment les admirateurs de la royauté qui leur ont écrit ces dernières semaines.

Eux qui nous avaient habitué à des portraits de famille hauts en couleur en pleine nature ont cette fois-ci fait le choix du noir et blanc pour un résultat plus classique. Comme un mélange entre une photo de classe royale et une publicité pour une marque de vêtements chics.

Où est l'annulaire gauche de Louis ?

Partagée sur les réseaux sociaux de la princesse et du prince de Galles, la photo a été likée près de 3 millions de fois sur Instagram. En commentaires, nombreux sont ceux à s’extasier devant le travail du photographe Josh Shinner. D’autres ont enfilé leur costume de Miss Marple pour résoudre le mystère du doigt perdu. Car oui, certains internautes sont persuadés que le fantasque prince Louis, 5 ans, a été victime d’une mauvaise retouche ayant effacé son annulaire gauche.

C’est vrai qu’en zoomant, le doute est permis. Mais en y regardant de plus près, on penche plutôt pour un jeu de lumière donnant l’impression que le petit garçon n’a que quatre doigts. D’autant qu’aucun de ceux photographiés ne ressemblent non plus à un pouce, qui semble caché de l’autre côté de l’accoudoir de la chaise où est installée sa sœur la princesse Charlotte, 8 ans.

D’autres enquêteurs des Internets affirment qu’il manque une jambe à Kate et une autre à William. Étant donné la composition de la photo, il semble plus probable que les jambes en question soient tout simplement rendues invisibles par la chaise devant eux. Ces interrogations sont un signe comme un autre de l’intérêt grandissant du public pour les trois enfants du couple. Plutôt rares en public, le prince George, 10 ans, la princesse Charlotte et le prince Louis ont multiplié les apparitions cette semaine.

En plus de la carte de vœux familiale, les petits-enfants de Charles III ont assisté au concert de Noël organisé à l’abbaye de Westminster par leur mère vendredi 8 décembre. Ils l’ont également accompagnée dans les locaux de l’association Baby Bank à Maidenhead, près de leur domicile de Windsor, les bras chargés de cadeaux à destination des plus défavorisés. Car après tout, il n’est jamais trop tôt pour commencer les œuvres de charité.