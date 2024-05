Charles III : un an après son couronnement, son combat contre la maladie a fait de lui un roi "normal"

Le 6 mai 2023, le souverain anglais montait officiellement sur le trône pour succéder à sa mère Elizabeth II. Si cette cérémonie fastueuse est venue sacraliser la fonction, ses problèmes de santé communiqués en début d’année l’ont ramené à son statut d’homme. Charles III serait-il devenu un septuagénaire presque comme les autres ?

Les traits étaient tirés. Mais le sourire était bien là ce 30 avril dans un hôpital londonien. Pour sa première activité officielle en près de quatre mois, Charles III a choisi d’aller à la rencontre de ceux qui, comme lui, luttent contre la maladie. Le roi d’Angleterre a parlé avec eux du "choc" vécu par tous les patients à l’annonce de leur cancer, n’hésitant pas à les prendre par la main avant de confesser que son propre traitement l’attendait dans l’après-midi. Largement reprise par les médias du monde entier, la séquence sonne comme un tournant pour l’image publique jusque-là pas toujours brillante de l’ancien prince de Galles.

Popularité en hausse

Longtemps boudé par les Britanniques à la suite de son divorce fracassant avec Lady Diana, Charles III a su reconquérir une partie des Britanniques avec ses initiatives. À commencer par la lutte pour la préservation de l’environnement, à laquelle s’est ajoutée l'an dernier un projet pour limiter le gaspillage alimentaire alors que la crise du coût de la vie se détériore outre-Manche. Un sondage Ipsos publié par The Mail on Sunday dimanche, à la veille du premier anniversaire de son couronnement ce lundi 6 mai, le crédite de 56% d’opinions favorables. Soit 4 points de plus que l’an dernier à la même époque. Ils sont aussi 56% à penser qu’il fait un bon travail en tant que roi, soit 7 points de plus.

Pour son retour à la vie publique depuis l'annonce de son cancer, Charles III est allé à la rencontre de patients suivant une chimiothérapie dans un hôpital de Londres le 30 avril 2024. - Suzanne Plunkett / POOL / AFP

"La question pour la monarchie est de savoir s'il s'agit d'une amélioration à court terme due à un regain de sympathie de la part du public ou si elle peut être maintenue, en particulier parmi les jeunes générations, sur lesquelles la famille royale doit concentrer ses efforts d'engagement", note auprès du tabloïd Gideon Skinner de l’institut Ipsos. Particulièrement délicates sur le plan personnel pour les Windsor avec l’annonce des cancers de Charles III et Kate Middleton, ces dernières semaines ont poussé la famille royale bien loin du faste de couronnement. Si la cérémonie a sacralisé le roi, la maladie l’a fait retomber des cieux où l’avait placé la monarchie de droit divin.

Au travail même en coulisses

François Hollande s’était érigé en président normal. Charles III lui a emboîté le pas malgré lui, rattrapé par un cancer qui a fait de lui un roi normal. Un grand-père de 75 ans diagnostiqué à la suite d’une hospitalisation pour traiter une hypertrophie de la prostate. Sa transparence sur son état de santé a été loué par les Britanniques, poussant certains à aller eux-mêmes se faire dépister et d'autres à leur envoyer des messages de soutien qui l'ont "ému aux larmes". "L'ouverture dont il a fait preuve en partageant son état de santé est caractéristique de sa volonté d'aider et de soutenir les autres", souligne sur X l’archevêque de Canterbury Justin Welby, "frappé par son sens du devoir permanent".

"Je pense qu'il était vraiment ravi d'être sorti. J'ai essayé de le retenir", témoigne la reine Camilla au lendemain du retour au travail de son époux la semaine dernière. En coulisses, Charles III n’a en fait jamais arrêté ses activités, maintenant notamment son rendez-vous hebdomadaire avec le Premier ministre Rishi Sunak.

À la suite d’une grande réorganisation des attributions pour limiter les membres actifs de la famille royale, le roi vient de prendre sous son aile près de 300 nouvelles associations caritatives. Le septuagénaire en parraine désormais 669 selon le Telegraph. S’il n’est toujours pas le populaire des Windsor, son fils William et sa belle-fille Kate faisant largement la course en tête, il en reste le plus actif. Après tout, le travail, c'est la santé non ?