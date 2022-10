Royaume-Uni : Charles III veut empêcher Harry et Andrew d'assurer son intérim

Mais Harry s'est éloigné de la famille royale et s'est installé aux États-Unis après des tensions avec son frère et son père. Le prince Andrew a été lui privé de tout rôle chez les "Royals" après des accusations d'agressions sexuelles. Beatrice, fille aînée, d'Andrew, n'est pas une membre "active" de la famille royale.

Pour éviter qu'un des deux princes déchus ait à assurer l'intérim du roi - notamment quand il est en voyage avec Camilla et que William est également à l'étranger - la liste des personnes pouvant le remplacer devrait être élargie, selon plusieurs médias, pour inclure la princesse Anne et le prince Edward, sœur et frère de Charles III. Cette solution permet de ne pas avoir recours à Harry et Andrew sans les exclure formellement.