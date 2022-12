Chronique virulente du Sun : Harry et Meghan dénoncent un "coup de com'" après les regrets du tabloïd

Il y a toujours de l'eau dans le gaz entre Harry, Meghan et le Sun, qui a publié la semaine dernière une chronique jugée particulièrement outrageante pour le couple médiatique, et en particulier pour la duchesse de Sussex. Il dénonce ce week-end un "coup de com'" après les regrets exprimés par le tabloïd britannique au sujet de cette publication.

"Le fait que le Sun n'ait pas contacté la duchesse de Sussex pour présenter ses excuses montre leurs intentions. Ce n'est rien de plus qu'un coup de com'", a accusé samedi un porte-parole de Harry et Meghan. "Si le public mérite tout à fait les regrets du titre pour ses propos dangereux, nous ne serions pas dans cette situation si le Sun n'était pas continuellement en train de profiter et d'exploiter la haine, la violence et la misogynie", a ajouté ce dernier.