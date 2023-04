Couronnement de Charles III : le cadeau du pape dévoilé

Au Royaume-Uni, "les reliques sacrées, telles que les os, les tissus ou le sang des saints, ne sont généralement pas vénérées par les anglicans et sont plus courantes dans le catholicisme", note The Times. Le quotidien ajoute que le cadeau papal "intervient près de 500 ans après qu'Henri VIII a été excommunié par le pape Paul III". Avant de monter sur le trône, "le roi a rencontré François pour la première fois en 2017 et à nouveau en 2019".