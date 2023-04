Après le corgi du jubilé, un nouvel émoji spécial vient couronner Charles III

Les équipes numériques de la famille royale ont récidivé à l’occasion du couronnement de Charles III avec un choix d’émoji plus qu’évident, à savoir une couronne. Inspiré de celle de Saint Edouard, l’émoji est en ligne depuis ce dimanche 9 avril et accompagnera les hashtags relatifs au couronnement, au concert du couronnement ou encore à The Big Help Out, un appel à aider les communautés locales lancé pour le 8 mai.