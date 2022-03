Exit le Covid et le télétravail, Elizabeth II reçoit Justin Trudeau en personne

Ils affichent tous les deux un large sourire, tout en se tenant les mains. Elizabeth II a véritablement mis fin à son isolement ce lundi 7 mars en tenant sa première audience en personne depuis qu'elle a contracté le Covid-19. Un honneur réservé à Justin Trudeau, le Premier ministre canadien en visite au Royaume-Uni pour échanger sur la guerre en Ukraine avec son homologue britannique. Il faut dire que les dirigeants partagent de tendres et lointains souvenirs.

"J'ai le privilège de connaître sa Majesté depuis environ 45 ans maintenant. Et je peux vous assurer que lors de ma conversation avec elle ce matin, elle était plus perspicace que jamais et très intéressée par ce qui se passe", a souligné le dirigeant canadien cité par l'AFP, lors d'une conférence de presse avec Boris Johnson. Justin Trudeau n'était effectivement qu'un enfant la première fois qu'il l'a rencontré, alors que son père Pierre Trudeau occupait son poste actuel.