Le frère de Lady Diana, Charles Spencer, révèle avoir été victime d'abus sexuels dans son enfance

Ce mardi 12 mars, le frère cadet de Lady Diana publie ses mémoires baptisées "A very private School" (Une école très privée). Âge de 59 ans, il raconte avoir été victime de violences sexuelles et de châtiments corporels dans un internat d'élite lorsqu'il était enfant. Il révèle aussi avoir été abusé sexuellement à 11 ans par une infirmière de l'établissement âgée de 20 ans.

Il lève le voile sur un épisode traumatisant de son enfance. Dans ses mémoires baptisées A very private School (Une école très privée), disponibles depuis le 12 mars, Charles Spencer confie qu'il a été victime d'abus sexuels et de châtiments corporels lorsqu'il était élève à Maidwell Hall, un internat d'élite du comté de West Northamptonshire réservé aux 4-13 ans.

"L'objectif était de terroriser les garçons, autant que possible. Tout le processus de punition était ritualisé et barbare", explique le frère de Lady Diana, aujourd'hui âgé de 59 ans dans les colonnes de The Times. Il avait à peine 8 ans lorsqu'il est envoyé dans cet établissement réservé aux enfants de la haute société anglaise.

Des sessions de natation dans le plus simple appareil

Il se souvient que dans cet environnement violent et malsain, les enfants étaient contraints à faire des exercices militaires quotidiens et de prendre des douches sous le regard des professeurs. Il raconte également qu'un professeur n'avait pas hésité à mettre en place des sessions de natation nue, le dimanche matin dans un lac.

"Il était clairement très attiré par les garçons de 12, 13 ans", admet Charles Spencer qui accuse également le directeur, John Porch, de comportements sadiques. "Il aimait faire du mal aux garçons. Il était très clairement excité par l'administration de punitions incroyablement douloureuses".

Il a été abusé sexuellement par une infirmière à 11 ans

Le frère de Diana relate des séances de coups de bâton où le directeur frappait si fort qu'il tailladait les fesses des enfants. Il assure également avoir été abusé sexuellement à 11 ans par une infirmière assistante âgée de 20. Celle-ci s'était glissée dans son lit une nuit et lui avait fait subir des attouchements non consentis. "Nous avons appris, lors de nos conversations secrètes entre camarades, qu’elle choisissait chaque trimestre l’un d’entre nous pour partager son lit et qu’elle l’utilisait pour les rapports sexuels…", explique-t-il dans son ouvrage.

D'après The Independent, d'anciens pensionnaires interviewés pour le livre ont confirmé avoir été violés à plusieurs reprises durant leur scolarité. "La lecture des expériences de Charles Spencer et de certains de ses anciens camarades est glaçante (...) C'est très difficile de lire des comptes rendus de pratiques qui étaient, malheureusement, considérées comme normales et acceptables à l'époque", a régi l'établissement, toujours en activité.

Maidwell Hall assure que "presque toutes les facettes de la vie à l'école ont évolué significativement depuis les années 1970. La protection des enfants et la promotion de leur bien-être sont au cœur de ces changements". Quant à l'infirmière incriminée, le pensionnat assure qu'elle a fait l'objet d'un signalement aux services de protection de l'enfance.