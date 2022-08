William et Kate quittent Londres pour se rapprocher de la reine Elizabeth II

Goodbye London ! Le prince William et son épouse Kate vont quitter le centre de la capitale anglaise pour s'installer dans le voisinage plus bucolique du château de Windsor, où réside la reine Elizabeth II. Le duc et duchesse de Cambridge vont emménager dans l'Adelaide Cottage, une maison située à proximité du château qui se trouve à 35 km à l'ouest de la capitale, afin d'offrir à leurs enfants plus de liberté.

"C'est une décision que les deux parents ont prise pour donner à leurs enfants un démarrage dans la vie 'aussi normal' que possible", a expliqué une source proche du couple, citée par l'agence Press Association, comme le rapporte l'AFP. "Ils voulaient pouvoir donner à George, Charlotte et Louis un peu plus de liberté qu'au centre de Londres", selon la même source.