Kate Middleton : son dossier médical pris pour cible, une enquête ouverte

Le feuilleton entourant la princesse de Galles se poursuit avec une sombre histoire désormais commentée par le gouvernement britannique. La presse britannique rapporte ce mercredi 20 mars que des employés de la London Clinic, où l’épouse du prince William a été opérée en janvier, ont essayé de mettre la main sur ses informations médicales. L’équivalent britannique de la CNIL a été saisi.

L’affaire qui agite les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines prend une tournure loin d’être anecdotique. Alors que certains s’amusent en ligne du mystère entourant l’état de santé de Kate Middleton, d’autres dans la vraie vie sont allés chercher l’information à la source. La presse britannique rapporte ce mercredi 20 mars que des membres du personnel de la London Clinic où la princesse de Galles a été opérée avec succès de l’abdomen en janvier "ont essayé d’accéder à son dossier médical privé". L’information, publiée d’abord par le Daily Mirror la veille au soir, n’a pas tardé à faire le tour des médias outre-Manche.

Vous ne pouvez accéder qu'au dossier des patients dont vous vous occupez et avec leur autorisation Maria Caufiled, infirmière et ministre britannique de la Santé

"Il s'agit d'une violation majeure de la sécurité et d'un préjudice incroyable pour l'hôpital, compte tenu de sa réputation irréprochable en matière de traitement des membres de la famille royale", indique une source proche au tabloïd, assurant que Kensington Palace a "immédiatement" été averti et qu’une "enquête approfondie serait menée". Le palais n’a pas souhaité réagir, indiquant simplement à la BBC que "la question relevait de la London Clinic". C’est dans cette même clinique, du chic quartier de Mayfair, que le roi Charles III a été soigné pour son hypertrophie de la prostate alors que sa belle-fille était encore hospitalisée.

"Nous croyons fermement que tous nos patients, quel que soit leur statut, méritent une intimité et une confidentialité totales en ce qui concerne leurs informations médicales", insiste l’établissement auprès du Daily Mirror. Un avis que partage la ministre britannique de la Santé Maria Caufield, parlant de "graves" accusations et de comportements "inacceptables" si avérés. "Vous ne pouvez accéder qu'au dossier des patients dont vous vous occupez et avec leur autorisation", a-t-elle insisté sur Skynews, rappelant que "ces règles s’appliquent à tous les patients".

La police bientôt impliquée ?

Un signalement d’infraction a été fait auprès du Information Commissionner’s Office, l’équivalent britannique de la CNIL, qui "est en train d’évaluer les informations fournies". La ministre de la Santé, elle-même infirmière, ajoute sur LBC que cette entité peut "imposer des amendes" ou engager des poursuites contre les contrevenants. L’organisme de régulation des infirmiers, le NMC, peut aussi "prendre des mesures coercitives". Maria Caufield précise que la police a également été prévenue, mais le Met indique le contraire dans un communiqué.

Voilà un épisode dont les Windsor, embourbés dans une désastreuse opération de communication, se seraient sans doute bien passés. Après la polémique de la photo retouchée et les étonnantes excuses de Kate Middleton, de premières images de la princesse de Galles en public, près de son domicile d’Adelaide Cottage, ont été prises par un badaud et diffusées par TMZ et The Sun. Le palais, lui, se refuse à donner une date précise pour son retour aux affaires qui a, depuis le départ, été annoncé pour Pâques.