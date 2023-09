Il y a un an, Charles III accédait au trône : un début de règne discret dans l’ombre d’Elizabeth II

Les anti-monarchistes, qui se font davantage entendre depuis que le trône a changé de propriétaire, sont venus enrayer une mécanique royale pourtant bien huilée. Le mouvement #NotMyKing - "Pas mon roi" - suit chacun des déplacements de Charles III à la rencontre d’une nation morcelée qu’il semble redécouvrir à l’approche de ses 75 ans en novembre. Entre deux poignées de main et des bons mots, le monarque a aussi appris à esquiver les jets d’œufs, drôle de méthode choisie par certains opposants pour exprimer leur mécontentement. Biberonné au "never complain, never explain" - "ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer" -, il serre les dents en public. Mais tape du poing sur la table, loin des caméras.