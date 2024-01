Camilla aux petits soins pour Charles III, toujours hospitalisé après son opération de la prostate

La presse britannique se passionnait ce week-end pour les visites quotidiennes de la reine à son roi. Admis vendredi à la London Clinic dans le chic quartier de Mayfair, où est aussi soignée sa belle-fille Kate, le souverain anglais se remet d’une procédure chirurgicale.

Son sourire est le seul indicateur de ce qui se joue au sein de la London Clinic. La reine Camilla a à nouveau été aperçue ce dimanche 28 janvier près de l’établissement où se repose désormais son mari Charles III, opéré avec succès pour une hypertrophie de la prostate vendredi. Quelques heures après la procédure, l’ancienne duchesse de Cornouailles avait rassuré ses sujets en affirmant que le souverain "allait bien". Mais depuis, plus rien.

Charles, ce "bourreau de travail"

Alors la presse britannique, à l’affût d’informations sur l’état de santé de son roi, cherche les indices où elle le peut. Tous insistent sur l’omniprésence de Camilla, qui n’a pas quitté son époux depuis trois jours. Elle l’a accompagné à la London Clinic avant son intervention et n’est repartie vers le palais qu’une fois sa Majesté de retour dans sa chambre. Elle s’est rendue à son chevet samedi avant de revenir une troisième fois dimanche. Suffisant pour que les médias s’extasient sur "le lien renforcé" des Windsor, qui se déplacent rarement en couple quand l’un deux est à l’hôpital.

La reine Camilla arrive à la London Clinic où Charles III a été opéré de la prostate la veille, le 27 janvier 2024. - JUSTIN TALLIS / AFP

Si Camilla a poursuivi ses engagements, Charles III pourrait être mis au repos pendant un mois. La faute sans doute à son âge, 75 ans, même s’il s’agit d’une procédure de routine subie par "des milliers d'hommes chaque année" comme le rappelait Buckingham dans un communiqué. En début de semaine, The Sun affirmait que Camilla suivait de près la santé de son "bourreau de travail" de mari à qui elle demande de "ralentir".

Une étude publiée par le Telegraph en fin d’année dernière révélait que la princesse Anne et son frère aîné le roi étaient les membres de la famille royale britannique à avoir rempli le plus d’engagements en 2023. 457 pour elle, 425 pour lui. C’est vrai que les douze derniers mois ont été animés pour la monarchie britannique, avec notamment le couronnement et un voyage officiel en France.

Le choix d'une même clinique pour raisons financières

Sa convalescence laisse peut-être à Charles III le temps de passer un peu de temps avec sa belle-fille Kate, admise dans la même clinique privée du très chic quartier de Mayfair à Londres. Opérée à l’abdomen, elle devrait être laissée au repos au moins jusqu’à Pâques. Sans que le public ne sache de quoi souffre la princesse de Galles.

La presse britannique rapporte que le roi a choisi le même établissement que l’épouse de son fils William pour faire économiser de l’argent aux contribuables. The Express évoque la somme de 20.000 livres (23.400 euros) qui aurait pu être déboursée en plus pour financer une deuxième équipe de sécurité jour et nuit.

Rien en revanche sur le choix de se faire soigner dans une clinique privée plutôt que d'afficher son soutien à l'hôpital public, alors que le secteur traverse une crise sans précédent outre-Manche. "En 2024, il est plus facile d'acheter une place pour un concert de Taylor Swift que d'avoir un rendez-vous chez un dentiste du NHS", a lancé la députée travailliste Ashley Dalton début janvier au Parlement. Un exemple qui en dit long sur la situation du système public de santé britannique.