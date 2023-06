Expulsés par Buckingham, Harry et Meghan ont rendu les clés de Frogmore cottage

Ils avaient jusqu'au début de l'été pour faire leurs cartons. Meghan et Harry ont officiellement quitté Frogmore cottage, leur résidence anglaise officielle durant les trois dernières années. Buckingham avait fait parvenir un avis d'expulsion au couple il y a quelques mois.

Le duc et la duchesse de Sussex s'étaient en effet vus demander en mars dernier de récupérer leurs affaires, après la parution de Suppléant, la biographie du prince Harry sortie en janvier et dans laquelle il étrille la famille royale. Maison de plus de 400 mètres carrés appartenant à la Couronne britannique, Frogmore cottage avait été offerte au couple par la reine Elizabeth II pour leur mariage en 2019.