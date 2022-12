La "plus sacrée de toutes les couronnes" se prépare pour le sacre du roi Charles III

En pratique, elle n'est utilisée que de manière très ponctuelle, pour les seuls couronnements. Cela signifie que la dernière fois qu'elle a été portée remonte à près de 70 ans ! Il faut en effet remonter à 1953, avec l'arrivée sur le trône de la reine Elizabeth II. Ce bijou, d'une valeur inestimable, a été réalisé pour le couronnement de Charles II en 1661. Il remplaçait à l'époque une couronne médiévale qui a été fondue par les parlementaires en 1649, suite à l'exécution de Charles Ier.

Cette couronne se compose d'or massif. Elle est sertie de multiples pierres semi-précieuses, notamment rubis, améthystes et saphirs. On observe qu'elle est garnie d'une toque de velours violet ourlée d'une bande d'hermine. Chaque année, on estime que plus d'un million de visiteurs en découvrent l'éclat, aux côtés des autres joyaux de la couronne. En vue de la cérémonie prévue en mai, il est toutefois nécessaire de procéder à des travaux de modification, en particulier un "redimensionnement", comme l'expliquent les médias britanniques.