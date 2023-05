Que s’est-il vraiment passé lors de la course-poursuite impliquant Harry et Meghan à New York ?

Selon eux, les paparazzis étaient déterminés à découvrir où logeaient Harry et Meghan, venus à New York accompagnés de Doria Ragland, la mère de cette dernière. Leurs poursuivants ont roulé sur les trottoirs, grillé des feux rouges et pris des rues à contre-sens au cœur de Manhattan. Les Sussex ont été contraints de changer de véhicule pour tenter de les semer. Des faits que la police de New York décrit de manière moins inquiétante. Dans son propre communiqué, elle confirme avoir "assisté l’équipe de sécurité privée chargée de protéger le duc et la duchesse de Sussex". "De nombreux photographes ont rendu leur trajet difficile", poursuit-elle, affirmant qu’il n’y a eu aucune collision, aucune blessure ni aucune arrestation ou convocation.