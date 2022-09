Elizabeth II : un dispositif de sécurité hors normes pour les funérailles de la reine

"Ce sera la plus grande opération de protection mondiale que la police londonienne ait jamais entreprise", admet-on outre-Manche, alors qu'un dialogue constant s'opère entre la police, le gouvernement britannique et d’autres organisations "bien informées". Des échanges qui s'étendent aux dirigeants mondiaux et à leurs équipes de protection, de manière à coordonner les différents plans et protocoles de sécurité. Outre le président américain Joe Biden, le Premier ministre canadien Justin Trudeau est également présent à Londres, tout comme son homologue australien Anthony Albanese et le président français Emmanuel Macron, attendu dans la journée. Sans oublier l'empereur japonais Naruhito et une flopée de représentants de familles royales.

Jusqu'à présent, aucun incident majeur n'a été déploré, malgré quelque 34 personnes arrêtées pour différents délits. La police a toutefois souligné qu'aucune d'elles n'a été arrêtée dans le cadre d'une manifestation hostile à la monarchie.