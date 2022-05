Gentleman, Tom Cruise escorte Kate Middleton à l'avant-première de "Top Gun : Maverick"

Il ne quitte plus la famille royale britannique. Quatre jours après en être parti, Tom Cruise était de retour à Londres, ce jeudi 19 mai, pour la nouvelle étape de son marathon promotionnel pour Top Gun : Maverick. L'acteur américain a ressorti son smoking et son nœud papillon du placard pour l'avant-première du film à laquelle ont assisté le prince William et son épouse, Kate Middleton. Le trio s'est donné rendez-vous à Leicester Square, place du centre de Londres, qui avait été transformée en tapis rouge géant pour l'occasion.