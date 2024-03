Harry et Meghan éclaboussés malgré eux par le scandale de la photo retouchée de Kate

Les Sussex ont été rattrapés par l’affaire royale qui agite les réseaux sociaux depuis les excuses publiques de la princesse de Galles. Accusé d’avoir retouché le cliché annonçant la deuxième grossesse du couple, un de leurs amis photographes réplique. Un porte-parole des parents d'Archie et Lilibet a de son côté été contraint de nier les propos tenus dans la presse américaine par une personne se présentant comme un des leurs proches.

L’affaire passionne autant qu’elle déroute. Kate Middleton prise la main dans son logiciel de retouche photo pour remanier un cliché pris par le prince William, le premier depuis l’hospitalisation de la princesse de Galles que personne n’a vue en public depuis Noël. Alors il n’a pas fallu bien longtemps aux tabloïds anglo-saxons, toujours prompts à comparer les deux couples, pour trouver une place à Meghan et Harry dans cet improbable scandale nourri chaque jour un peu plus par des internautes au pouvoir d’imagination sans limite. Et si eux aussi, avaient quelque chose à se reprocher ?

Page Six a dégainé en premier en faisant parler l’une de ces fameuses sources proches. "Ce n’est pas une erreur que Meghan ferait", taquine les personnes interrogées, arguant que la duchesse de Sussex "a l’œil vif et un souci du détail effrayant". "Si Harry et Meghan avaient fait face au même problème, ils auraient été anéantis" par le palais. "Les mêmes règles ne s’appliquent pas aux deux couples", ajoutent-elles. Présentés par plusieurs médias comme une réaction officielle des Sussex au #KateGate, ces propos ont été démentis deux jours plus tard auprès d’une autre publication américaine.

Un comportement dangereux et inacceptable Misan Harriman

"Ça ne venait pas de nous", a simplement réagi un porte-parole de leur fondation Archwell auprès de Newsweek. La réplique de Misan Harriman, un ami de Meghan et Harry, a elle été beaucoup plus longue. Dans une vidéo de près de quatre minutes, le photographe britannique dénonce "un comportement dangereux et inacceptable" du Daily Mail après la propagation de fausses informations à son sujet. Selon le tabloïd, il aurait admis avoir "trafiqué" la photo annonçant la deuxième grossesse du couple dans un podcast enregistré en 2022.

Le cliché, pris à distance grâce à une tablette en pleine pandémie, montre le prince Harry et Meghan Markle avec son ventre arrondi allongés dans l’herbe de leur propriété californienne. "Apparemment, j’ai échangé les arbres et les prairies", détaille Misan Harriman, diffusant un extrait du dit entretien pour rappeler que le paysage a uniquement été évoqué par celui qui l’interrogeait. "C’est extraordinaire de voir un article avancer comme des faits quelque chose que que je n’ai pas fait", regrette-t-il. La seule modification apportée à la photo concerne sa couleur, passée au noir et blanc avant publication.

"Aucun arbre ou prairie n'a été déplacé ou échangé, il s'agit de l'image telle qu'elle est sortie de l'appareil photo", insiste Misan Harriman dans un autre tweet, partageant la photo originale et les informations techniques de sa tablette en guise de preuves. De son côté, Kensington Palace s’est refusé à diffuser la première version du cliché de famille altéré de Kate Middleton et de ses enfants. Relançant ainsi un peu plus les spéculations sur l’état de santé de la future reine d’Angleterre.

Alors que le photographe des Sussex réclame des excuses au DailyMail, l’article en ligne a totalement été modifié mais conserve le mot "hypocrisie" dans son URL. Sur les réseaux sociaux, ils étaient d’ailleurs nombreux à tacler l’attitude de journalistes britanniques réclamant qu’on laisse la princesse de Galles tranquille alors qu’ils n’ont jamais fait preuve de la même bienveillance envers Meghan. De quoi rappeler qu’Internet n’oublie jamais.