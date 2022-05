Jubilé d’Elizabeth II : ce que lui réservent ses arrière-petits-enfants, dont George, dès ce week-end

Sont attendus les enfants de Kate et William (le prince George, la princesse Charlotte, et le prince Louis, respectivement 8, 7 et 4 ans), ceux de Peter Phillips, le fils de la princesse Anne (Savannah et Isla, 11 et 10 ans), ceux de Zara Phillips, la fille d’Anne (Mia, Lena et Lucas, 8, 3 et un an), le fils de la princesse Eugenie (August, un an) ainsi que la fille de la princesse Beatrice (Sienna, 7 mois). Tous prendront place dans une calèche tirée par des chevaux. De quoi confirmer les images prises par des curieux à Windsor, il y a quelques jours, où tous avaient été filmés en pleine répétition.