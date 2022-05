Jubilé d’Elizabeth II : Diana Ross, Elton John et Queen chanteront à Buckingham

La BBC, qui diffusera l’évènement, annonce que Queen et le chanteur Adam Lambert "ouvriront le concert avec un spectacle exceptionnel qui sans aucun doute convoquera les souvenirs" d’une autre performance inattendue. Il y a 20 ans, pour le jubilé d’or d'Elizabeth II, Brian May avait joué de la guitare sur le toit du palais. "Nous sommes très heureux d’être à nouveau invités", commente le guitariste du groupe dans un communiqué. "À un moment, je me suis demandé… Après le toit de Buckingham, où est-ce que tu pourrais bien aller ? Eh bien… Vous verrez !", lance-t-il pour préserver le suspense.