En pleine convalescence, Kate Middleton s'offre une session shopping à Windsor avec William

"The Sun" fait ses gros titres ce lundi 18 mars sur l’escapade de la princesse de Galles dans un magasin de produits agricoles, situé tout près de sa résidence d’Adelaide Cottage. Cette première sortie en public depuis son hospitalisation il y a deux mois n’a pas été immortalisée par les paparazzis. Le tabloïd, ardent défenseur de sa future reine, se contente de témoignages de badauds pour préserver l’intimité de la quadragénaire.

"Heureuse, reposée et en bonne santé". Kate Middleton va bien et la presse britannique s’assure de propager la bonne parole. The Sun fait le récit, dans son édition du lundi 18 mars, du week-end à l’air libre de la princesse de Galles, que le public n’a pas vue en chair et en os depuis Noël. L’épouse du prince William aurait été aperçue en compagnie de sa moitié ce samedi en pleine session shopping au Windsor Farm Shop, un magasin vendant des produits locaux dont de la viande élevée sur les terres de la propriété royale.

Une absence de photo qui interroge les plus méfiants

Le tabloïd ne dit pas ce qui figurait dans son panier de courses ni même ce qu’elle a acheté dans son "magasin de produits agricoles préférés", mais il donne la parole à des badauds surpris d’avoir croisé leur future reine. Cette dernière n'a pas eu à faire une longue route car elle est en convalescence tout près, à Adelaide Cottage. "Après toutes les rumeurs qui avaient circulé, j'ai été stupéfait de les voir là", raconte l’un d’eux.

En retrait de la vie médiatique depuis son opération à l’abdomen en janvier, Kate Middleton fait l’objet d’une intense campagne de recherches menée par des internautes inquiets de son absence. Un jeu à la "Où est Charlie ?" qui a mis au jour les théories les plus folles avant de déboucher sur une réponse bien maladroite du palais de Kensington.

THE SUN

La princesse de Galles a été contrainte de présenter ses excuses après avoir retouché le portrait de famille publié à l’occasion de la fête des mères pour donner de ses nouvelles. The Sun précise que ce dimanche, Kate et William ont passé leur matinée à regarder leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, faire du sport. "Cette première sortie publique met fin aux rumeurs nées sur Internet", insiste le tabloïd sur sa Une. Sauf que l’absence de photo inédite pour accompagner son article a fait naître de nouvelles interrogations sur les réseaux sociaux, plus Saint Thomas que jamais. Eux aussi ne croient que ce qu’ils voient.

Mais ils ne croient pas non plus tout ce qu’ils voient. Kate Middleton "a été photographiée dans une voiture la semaine dernière et ça n’a pas arrêté les théories du complot", rappelle sur X Matt Wilkinson, l’auteur du scoop royal, évoquant le cliché publié par la presse américaine sur laquelle la femme de 42 ans était passagère d’un véhicule conduit par sa mère à Windsor.

Seule une prise de parole pourrait mettre fin à cette étrange période pour les Windsor, embourbés dans une crise de communication comme ils en ont rarement connue. Selon The Sunday Times, cela pourrait intervenir dès le retour aux activités de la princesse de Galles qui pourrait avoir lieu d'ici un mois.