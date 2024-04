Kate et William sortent de leurs archives une photo inédite pour fêter leurs 13 ans de mariage

Le 29 avril 2011, le futur roi d’Angleterre épousait la roturière dont il était tombé amoureux dix ans plus tôt. Le début d’un conte de fées princier pour le couple qui est depuis devenu parents de trois enfants. L’occasion était trop belle pour ne pas la célébrer, malgré la lutte contre le cancer de la princesse de Galles.

Leurs esprits sont tournés tout entier vers la santé de deux d’entre eux. Mais ce 29 avril restera quoi qu'il arrive une date de fête chez les Windsor. En 2011, le prince William disait "I do" à sa jolie roturière rencontrée sur les bancs de l’université dix ans plus tôt devant près de 2 milliards de curieux dans le monde.

Kate Middleton devenait alors duchesse de Cambridge, épouse du futur roi d’Angleterre. Pour marquer ce lundi leurs noces de muguet – bien à propos à l'approche du 1er mai -, le couple désormais connu sous le titre prince et princesse de Galles est allé fouiller dans ses archives personnelles pour y piocher une photo encore jamais vue.

"Il y a 13 ans aujourd’hui", écrivent Kate et William en légende d’un cliché en noir pris par Millie Pilkington le jour J. Les jeunes mariés s’y affichent tout sourire dans une salle de Buckingham Palace, peu après l'échange des vœux à l’abbaye de Westminster. Un moyen aussi de remettre en valeur la robe aux manches de dentelle dessinée par Sarah Burton pour Alexander McQueen. "Je souhaite à la princesse et au prince de Galles le plus heureux des anniversaires de mariage. Je n'arrive pas à croire qu'il y a 13 ans, presque à l'heure près, je prenais ce portrait. Je suis très heureuse et honorée qu'ils souhaitent le partager", s’enthousiasme la photographe sur son compte Instagram.

C’est elle également qui a signé la photo annonçant le retour au travail du roi Charles III, en retrait ces dernières semaines pour soigner un cancer. Frappée par la maladie comme son beau-père, Kate Middleton poursuit de son côté une chimiothérapie préventive. Loin des caméras mais entourée de ses trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.