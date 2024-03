Cancer de Kate Middleton : la reine Camilla brandit un message de soutien lors d'un bain de foule

La reine Camilla était en visite ce mercredi sur un marché fermier dans le Nord de Londres. Sur son parcours, elle a reçu de nombreux messages de soutien en faveur de la princesse Kate. Depuis l’annonce du cancer de Charles III, son épouse multiplie les apparitions sur le terrain.

La famille royale dans la tourmente, la reine Camilla porte le flambeau. Ce mercredi, l’épouse de Charles III s’est rendue dans la commune de Shrewsbury, au Nord de Londres, pour visiter un marché fermier. Entre deux échoppes, elle a salué ses sujets qui lui ont exprimé leur soutien alors que son époux et sa belle-fille luttent tous les deux contre le cancer. "Send our love to Kate", pouvait-on lire sur une banderole dont elle s’est emparée pour les photographes…

La reine Camilla à Shrewsbury ce mercredi 27 mars - AFP

"Je sais que Catherine est ravie de tous vos meilleurs vœux et de votre soutien", a-t-elle répondu à deux jeunes femmes qui l’interrogeait sur la santé de l’épouse du Prince William, rapporte le Daily Express. Au cours de cette visite, la reine est également à la rencontre des volontaires qui ont œuvré à la rénovation du Shrewsbury Flaxmill Malting, l’une des plus hautes du tour du pays, élevée en 1797.

Alors que les médias britanniques - et les réseaux sociaux - bruissent de mille rumeurs au sujet de la famille royale, la reine Camilla multiplie les activités officielles comme si de rien n'était, ou presque. Mardi soir, elle tenait une réception à Clarence House dans le cadre de son club littéraire, The Reading Room.

En présence de plusieurs célébrités comme les romanciers Harlan Coben et Donna Tartt et les comédiennes Helena Bonham-Carter et Joanna Lumley, la star de la série "Absolutely Fabulous", elle a dévoilé une étude scientifique selon laquelle lire cinq minutes par jour serait aussi bénéfique pour la santé que marcher 10.000 pas. Ou manger cinq portions de fruits et légumes…