L'autre couronnement de Charles III : le jour où il a été investi prince de Galles

Le 1er juillet 1969, la BBC prend l’antenne à 10h30 et ne la rendra que quatre heures plus tard. Disponible en intégralité sur YouTube, l’émission spéciale investit le château vide avant l’arrivée des 4000 personnes conviées par les Windsor. À l’extérieur, quelque 90.000 badauds tentent d’apercevoir Charles, bientôt 21 ans, qui s’est installé au pays de Galles quelques semaines plus tôt pour en apprendre la langue, l’histoire et la culture. Car voir un prince anglais sur leurs terres ne fait pas que des heureux parmi les Gallois. Malmenés par ses camarades de classe, le fils aîné d’Elizabeth II et du prince Philip est aussi la cible des nationalistes, qui tentent d’empêcher la tenue de la cérémonie.