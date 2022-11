Royaume-Uni : l'étudiant qui a jeté des œufs sur le roi Charles III interdit d'en transporter en public

Une sanction inattendue. L'étudiant arrêté mercredi au Royaume-Uni pour avoir lancé des œufs en direction du roi Charles III a été libéré mais la police lui a interdit d'en transporter en public à l'avenir, rapporte jeudi la presse outre-Manche. Patrick Thelwell, 23 ans, avait été arrêté par la police mercredi matin après cet incident dans les rues de York, dans le nord de l'Angleterre, où le souverain était en déplacement avec son épouse Camilla.

Alors que le roi et la reine consort serraient des mains, acclamés par des Britanniques venus les saluer, le jeune militant écologiste avait lancé plusieurs œufs en direction de Charles, le ratant de peu. S'exprimant dans The Mirror, l'intéressé a affirmé qu'il était resté en détention jusqu'à 22h et qu'il avait été libéré à condition de ne plus s'approcher du roi et de ne pas transporter d'œufs en public. Et de préciser qu'il restait néanmoins autorisé à acheter des œufs en faisant ses courses.