Royaume-Uni : la famille royale dévoile des clichés bien différents pour leurs cartes de Noël

À l'approche de Noël, la famille royale n'a pas manqué de révéler ses cartes de Noël. Le Prince et la Princesse de Wales ont ainsi dévoilé un cliché exclusif, pris pour l'occasion. De leur côté, le roi Charles et la reine consort ont choisi de reprendre une photo d'un moment qui a marqué leur année.

Noël approche et la famille royale se prépare aussi aux festivités. Sur les réseaux sociaux, les comptes de Charles III et de Camilla comme ceux de William et de sa famille ont dévoilé leur "Christmas card", leur carte de Noël respective. En plus de souhaiter un "Joyeux Noël" à son destinataire, les cartes sont agrémentées d'un cliché.

Des clichés au style bien différent

Pour les Wales, c'est une photo prise pour l'occasion par le photographe britannique Josh Shinner qui a été choisie. Sur le cliché, en noir et blanc, on peut voir Kate et William, debout, accompagné d'un côté du benjamin de leurs enfants, Louis, et de l'autre, par l'aîné, George. Entourée par sa famille, et elle, assise, se trouve la jeune Charlotte. Tous les cinq portent la même tenue simple et moderne, composée d'une chemise blanche et d'un jean.

Si le compte a été très sobre dans la description de la publication révélant le cliché, Josh Shinner a de son côté donné plus de détails sur la manière dont s'était passé le shooting. "Sans aucun doute l'une des séances les plus détendues et les plus agréables que j'ai jamais eues, et j'ai maintenant une toute nouvelle série de blagues qui sont tout à fait à mon niveau grâce aux enfants…", a-t-il écrit, titrant la photo "Le Prince et la Princesse de Gales et leurs charmants enfants".

Le roi Charles et la reine consort Camilla ont également dévoilé leur carte de Noël. Le couple royal a décidé de ne pas faire une photo spécialement pour l'occasion, mais de rendre le cliché d'un moment important de leur année. Sur la carte, se trouve effectivement la photo du photographe britannique Hugo Burnand, représentant Charles et Camilla lors du Coronation Day, le jour où Charles est officiellement devenu roi, le 6 mai dernier.

Sur cette photo en couleurs, le couple est en tenue d'apparat dans la salle du trône de Buckingham Palace. Un cliché formel et plein de grandeur, qui contraste fortement avec celui, plus simple, du Prince et de la Princesse de Wales. À côté de la photo, on peut lire sur la carte "En vous souhaitant un joyeux Noël et une bonne année".