Royaume-Uni : la fête des pères célébrée en photos par la famille royale

"Aux papas du monde entier, nous souhaitons une fête des pères exceptionnelle aujourd'hui", a ainsi publié le compte The Royal Family sur Instagram. Un message accompagné de plusieurs photos. Sur l'une d'elle, on peut voir le roi Charles, aux côtés de son père, le prince Philip, mort en avril 2021. Une autre photo montre la reine Camilla aux côtés de son père, Bruce Shand. Enfin une photo plus ancienne montre le roi Charles aux côtés de William et Harry, encore adolescents.