Bientôt un nouveau royal baby chez les Windsor !

Les Windsor auront de quoi se réjouir en 2023. Le roi Charles III et la reine consort Camilla seront couronnés le 6 mai au lors d’une cérémonie que le Royaume-Uni n’a pas organisée depuis 70 ans. Quelques semaines plus tard, la famille royale britannique accueillera un nouveau membre avec la naissance du deuxième enfant de la princesse Eugénie et de son mari Jack Brooksbank. Le couple est déjà parents d’un petit garçon d’un an.