Elizabeth II lance les festivités de son jubilé de platine avec Tom Cruise et Helen Mirren

Sa présence était incertaine jusqu’à la dernière minute. Mais Elizabeth II était bien là, ce dimanche 15 mai, pour donner le coup d’envoi non officiel des célébrations de son jubilé de platine. Le décor était le même que deux jours plus tôt. Son jardin, celui du château de Windsor où s’est déroulé pendant quatre jours le Royal Windsor Horse Show, qu’elle n’a jamais manqué depuis sa première édition, en 1943. Mais l’occasion était bien plus solennelle. La reine d’Angleterre a assisté au défilé "Un galop à travers l’Histoire", qui rendait autant hommage à ses 70 ans de règne qu’à sa passion pour l’équitation.