Elizabeth II reprend du service en public, mais confie avoir du mal à "bouger"

Rien ne l’arrête. Surtout pas une pandémie ou un mal de dos. Alors que son fils Charles et sa belle-fille Camilla se remettent doucement de leur Covid, Elizabeth II a repris ses activités de souveraine. Mardi, elle s’est entretenue en visio avec les ambassadeurs d’Estonie et d’Espagne.

Mercredi, c’est en personne qu’elle a reçu le Major General Eldon Millar, chargé d'effectuer la liaison entre la reine et les forces armées, et son prédécesseur le Rear Admiral James Macleod. Une rencontre qui a eu lieu au château de Windsor et qu’a capturée une caméra.