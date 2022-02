Elizabeth II : 70 ans de règne en dix temps forts

Sous Elizabeth II, le Royaume-Uni n'a été impliqué que dans deux conflits. Le plus marquant personnellement pour la souveraine étant sans doute la guerre des Malouines, archipel situé au large de l'Argentine. Le 2 avril 1982, la junte militaire du général Galtieri envahit les îles, occupées tour à tour par les Espagnols, les Argentins et les Britanniques, afin d'en revendiquer la souveraineté. Margaret Thatcher réplique et envoie des troupes, dans les airs et en mer. Parmi les militaires engagés, le prince Andrew, troisième enfant de la reine, qui rejoint les eaux des Malouines à bord du HMS Invincible. Pilote d'hélicoptère, il participe à plusieurs missions.

En moins d'un mois, les deux pays parviennent à un cessez-le-feu. Le bilan humain est très lourd : 649 morts argentins, 255 britanniques. La dictature prend fin en Argentine tandis que la popularité de la Dame de fer s'envole et la mène à un second mandat l'année suivante. Et ce n'est pas sans difficulté pour Elizabeth II qui n'appréciait guère son Premier ministre, comme le rapporte la rumeur. "La reine n'approuvait pas la manière dont Thatcher adorait faire la leçon durant leurs rencontres hebdomadaires à Buckingham Palace et leurs relations ont atteint leur niveau le plus bas pendant la guerre des Malouines", explique Dean Palmer dans un livre consacré aux deux femmes.