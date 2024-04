Le prince Harry de retour à Londres pour célébrer l'un de ses projets les plus chers

Trois mois après une visite express, le duc de Sussex a confirmé qu’il se rendrait à Londres le 8 mai pour fêter les 10 ans des Invictus Games. Il s’envolera ensuite avec son épouse pour le Nigeria, désireux d'organiser à son tour la compétition sportive qu'il a créée. Un projet essentiel pour le couple, dont les retrouvailles avec les Windsor sont un peu plus espérées à chaque déplacement.

Tel Terminator, il revient plus conquérant que jamais. Pas pour affronter ses démons familiaux mais pour rendre hommage à l’une des initiatives dont il est le plus fier. Trois mois après avoir rendu une visite express à son père Charles III malade du cancer, le prince Harry est attendu au Royaume-Uni mercredi 8 mai pour célébrer les dix ans des Invictus Games "passés à changer et à sauver des vies". Cette compétition sportive a été créée en 2014 par le duc de Sussex, lui-même ancien soldat, pour les vétérans de guerre, en particulier ceux qui sont revenus du combat blessés. Le fils cadet du roi assistera à une messe spéciale qui se tiendra à la cathédrale Saint-Paul au cœur de Londres.

Un rendez-vous avec Charles III ?

C’est là qu’il avait participé à son premier évènement officiel depuis son départ de la famille royale, lors d’un office en l’honneur du jubilé de sa grand-mère Elizabeth II en juin 2022. D’après le Telegraph, le prince Harry lira un texte pendant "le service d’action de grâce" consacré aux Invictus Games. Il sera accompagné de l’acteur Damian Lewis, star de la série Homeland et "de membres de la communauté Invictus du monde entier".

La presse britannique se concentre déjà sur ce qui se jouera autour de cet évènement pour les Windsor. Dans une interview donnée en février, le prince Harry avait déclaré avoir "d’autres voyages prévus". "Je m’arrêterai pour voir ma famille autant que je peux", avait-il insisté, laissant imaginer de futures retrouvailles avec les siens. Son emploi du temps privé devrait comme d’habitude le rester. Celui de son père Charles III revient peu à peu à la normale malgré son traitement contre le cancer. Le roi fera ce mardi son premier déplacement public depuis son diagnostic. Le prince William a lui aussi repris le travail alors que sa femme Kate, qu’il a épousée il y a 13 ans ce 29 avril, suit une chimiothérapie.

Voyage à deux en terres nigérianes

Aucun de leurs porte-paroles respectifs n’a évoqué de possibles réunions de famille. Seule certitude, il s’agira de la première venue au Royaume-Uni de Harry depuis qu’il a perdu son appel pour bénéficier d’une protection policière sur le sol britannique. S’il devrait se déplacer sans Meghan à Londres, il sera rejoint par sa femme en mai au Nigeria pour un déplacement là encore lié aux Invictus Games. Selon People, le couple a été invité par le chef d'état-major de la défense, le plus haut responsable militaire de ce pays membre du Commonwealth qui ambitionne d’organiser la compétition. Au programme ? Découverte de la culture locale et rencontre avec la population.

Lors de l’édition 2023 des Invictus Games en Allemagne, Harry et Meghan avaient pris la pose la délégation nigériane. La jeune femme avait raconté dans son podcast Archetypes qu’elle avait découvert être nigériane à 43% après avoir remonté son arbre généalogique. Avant de prendre la route, les Sussex auront aidé leur fils aîné Archie à souffler ses cinq bougies le 6 mai. Le même jour, Charles III fêtera lui le premier anniversaire de son couronnement. De quoi déclencher au moins un petit coup de fil transatlantique ?