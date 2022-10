Pourquoi le prince Harry et Elton John attaquent l'éditeur du "Daily Mail"

L'union fait la force. Le prince Harry et Elton John font partie des six personnalités publiques à attaquer en justice l'éditeur du Daily Mail. Ils accusent le tabloïd britannique d'avoir obtenu des informations les concernant de manière illégale, ont indiqué jeudi 6 octobre leurs avocats. Le groupe a "pris connaissance de preuves irréfutables et extrêmement pénibles selon lesquelles ils avaient été victimes (...) de violations flagrantes de la vie privée" de la part d'Associated Newspapers Limited (ANL), ont indiqué les avocats, comme le rapporte l'AFP.

Aux côtés du prince Harry et d'Elton John, on retrouve David Furnish, le mari du chanteur, les actrices Liz Hurley et Sadie Frost ainsi que Doreen Lawrence, la mère du jeune Britannique Stephen Lawrence, victime d'un meurtre raciste en 1993. Cette dernière a également entamé des poursuites contre le groupe du magnat des médias Rupert Murdoch, qui édite notamment le tabloïd The Sun.