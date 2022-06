Royaume-Uni : le prince Harry saisit la justice pour des articles "diffamatoires" du Daily Mail

Le prince Harry a saisi la justice britannique pour dénoncer des articles "diffamatoires" du Daily Mail à son encontre. Ce jeudi 9 juin, l’avocat du duc de Sussex se trouvait devant la justice dans le cadre d’une audience préliminaire qui l’oppose au groupe de presse Associated Newspapers, propriétaire du Daily Mail.

Lors de cette audience préliminaire à la Haute Cour de Londres, l'avocat du prince, Justin Rushbrooke, a affirmé devant les jurés que son client avait porté l'affaire en justice à la suite de deux articles, publiés en février, dans le Mail on Sunday et le Mail Online, les éditions dominicale et numérique du Daily Mail.