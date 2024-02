Le roi Charles III atteint d'un cancer : les soutiens affluent du monde entier

Le roi Charles III est atteint d'un cancer, a annoncé Buckingham Palace ce lundi dans un communiqué. Le souverain a "entamé aujourd'hui un programme de traitements réguliers, au cours duquel les médecins lui ont conseillé de reporter ses activités publiques", a précisé la famille royale. Depuis cette annonce, de nombreux messages de soutien affluent du monde entier.

Charles III est atteint d'un cancer. Dans un court communiqué, Buckingham Palace a annoncé la nouvelle ce lundi, indiquant qu'"un problème distinct" avait été découvert "au cours de la récente intervention pour une hypertrophie bénigne de la prostate". Des tests supplémentaires ont alors permis d'établir le diagnostic. La nature précise du cancer n'a pas été révélée. La famille royale précise simplement qu'il ne s'agit pas d'un cancer de la prostate.

Le roi a "entamé aujourd'hui un programme de traitements réguliers, au cours duquel les médecins lui ont conseillé de reporter ses activités publiques", souligne par ailleurs le communiqué. Il continuera toutefois "à s'occuper des affaires de l'État et des tâches administratives comme à l'accoutumée". Selon le palais de Buckingham, le roi "reste très optimiste quant à son traitement et se réjouit à l'idée de reprendre ses fonctions publiques dès que possible". Âgé de 75 ans, Charles III a été couronné roi en mai dernier, quelques mois après le décès de la populaire reine Elizabeth II.

Joe Biden assure "se faire du souci" pour Charles III

Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont depuis apporté leur soutien à Charles III, à commencer par le Premier ministre britannique Rishi Sunak. "Je ne doute pas qu'il retrouvera rapidement toutes ses forces et je sais que le pays tout entier lui adresse ses meilleurs vœux", a-t-il ainsi écrit sur le réseau social X. Le président américain, Joe Biden, a quant à lui assuré "se faire du souci" pour le souverain. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, envoie pour sa part à Charles III ses "meilleurs vœux" et "espère qu’il se rétablira rapidement et complètement". Emmanuel Macron lui souhaite quant à lui dans un message rédigé en anglais un "prompt rétablissement" et adresse "ses pensées au peuple britannique".

L'annonce de cette maladie intervient au moment où la princesse de Galles, Kate, 42 ans, reste en convalescence après avoir été hospitalisée le 16 janvier pour une opération de l'abdomen dont la cause est tenue secrète. Son époux, le prince héritier William, fils aîné du roi Charles III, avait également cessé ses fonctions publiques afin de donner la priorité à leur famille. Mais ses services ont annoncé lundi qu'il assisterait mercredi à une cérémonie de remise de décorations à Windsor, puis à un gala de charité à Londres. Exilé en Californie, son frère Harry va rentrer au Royaume-Uni pour voir son père, malgré les tensions notoires qu'il connaît avec le reste de sa famille.

Le retrait forcé de Charles, Kate et William a placé la reine Camilla, 76 ans, sur le devant de la scène, avec de nombreux déplacements chaque semaine.