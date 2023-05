Meghan Markle, Joe Biden, Sarah Ferguson… Vous ne les verrez pas au couronnement de Charles III

Jamais un président américain n'a assisté au couronnement d'un monarque britannique et Joe Biden n’échappera pas à la règle. Il sera toutefois représenté par la First Lady, Jill Biden. Du côté de la Maison Blanche, on insiste sur le fait que cette décision "n'était pas une marque de mépris", et que le successeur de Donald Trump est fier de ses racines irlandaises. Il a d’ailleurs accepté l’invitation de Charles III pour une prochaine visite d’État au Royaume-Uni.